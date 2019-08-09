Muş’ta tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı09 Ağustos 2019 Cuma 08:21
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden K.K’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.
BİZANS VE OSMANLI DÖNEMİNE AİT ESERLER BULUNDU
Şüphelinin evinde yapılan aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 2 altın sikke, 2 bin 294 Bizans dönemine ait gümüş sikke, 2 bin 494 Bizans dönemine ait bronz sikke, 3 bronz heykel, 2 göz yaşı şişesi, 2 gümüş kolye, gümüş kemer, içerisinde kadın figürleri bulunan bronz çerçeve firavun figürlü 2 heykel, 3 tarihi obje, Osmanlı dönemine ait bronz küçük el tartısı ve bronz bardak ele geçirildi.
Şüpheli K.K. gözaltına alındı.
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