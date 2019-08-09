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Muş’ta tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

09 Ağustos 2019 Cuma 08:21
Muş’ta tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden K.K’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.

BİZANS VE OSMANLI DÖNEMİNE AİT ESERLER BULUNDU

Şüphelinin evinde yapılan aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 2 altın sikke, 2 bin 294 Bizans dönemine ait gümüş sikke, 2 bin 494 Bizans dönemine ait bronz sikke, 3 bronz heykel, 2 göz yaşı şişesi, 2 gümüş kolye, gümüş kemer, içerisinde kadın figürleri bulunan bronz çerçeve firavun figürlü 2 heykel, 3 tarihi obje, Osmanlı dönemine ait bronz küçük el tartısı ve bronz bardak ele geçirildi.

Şüpheli K.K. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:21
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