Muş’ta okullar tatil mi? Muş Valiliği yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba okul tatil mi?

Muş’ta yarın okullar tatil mi? Muş’ta okullar tatil mi? Etkili olan kar yağışları nedeniyle okula gitmekte zorlanan öğrenciler için resmi açıklama Muş Valiliğinden geldi. Muş’ta bugün okullar tatil edilirken, öğrenciler ve veliler Muş’ta yarın okul tatil mi? sorusunu sormakta. Peki yarın Muş’ta okullar tatil mi? İşte açıklama.

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Dün gece etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde 261 köyle ulaşım sağlanamıyor. Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, karşılarında 40 santimetrelik karla karşılaştı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Muş'ta okullar tatil mi?

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Ocak 2022 salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bugün tatil yapan öğrenciler Muş'ta yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 Çarşamba Muş'ta okullar tatil mi? sorularını sormakta. Muş Valiliğinden yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.