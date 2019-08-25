0553 313 94 23

Muş'ta maganda kurşunu yine can aldı

Muş'ta düğünde maganda kurşunuyla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 08:28
Muş'ta maganda kurşunu yine can aldı

Nadaslık köyünde muhtar Mehmet Şirin Yılmaz'ın oğlunun düğününe katılan Murat Arca (35), silahlarla havaya açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Muş Devlet Hastanesine götürülen Arca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Arca'nın ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 08:28
  1. Muş
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ter lekeleri giysilerden nasıl çıkar?
    1. Ter lekeleri giysilerden nasıl çıkar?
    2. Ankara’da trafik kazası! 1 ölü
    3. Say say bitmiyor! THK'daki büyük..
    4. Ahır yangınında 120 küçükbaş hayvan..
    5. Denizli'de 2 yaşındaki bebek traktörün..
    6. Pentagon'dan 'Ortak helikopter uçuşu'..
    7. Keşmir sorunu gündemdeyken BAE..
    8. Şanlıurfa'da kan donduran olay! Ceset..
    9. AK Parti'de büyük değişim! Yüzde 60..
    10. Muş'ta maganda kurşunu yine can aldı
    11. Adıyaman'da genç kız sokak ortasında..
    12. Emeklilere 3 müjde birden! Eksik..
    13. Sokak ortasındaki tartışma kanlı..
    14. Evlilik imzalarını gökyüzünde attılar
    15. Üst geçidi kullanmayan yayaya otomobil..
    16. BAE'den yeni gâvurluk! Keşmir krizi..
    17. Pentagon'dan "Fırat'ın doğusunda ilk..
    18. THK'da büyük skandal! Yolsuzluk..
    19. Boğaz'da korkutan gelişme! İki gemi çatı
    20. Saçlarımızı ne sıklıkla kestirmeliyiz?
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Turizm Bakanı'nın atadığı dilekçe bile yazmayı bilmeyen Nalan Apa, tepkilerin ardından istifa etti!
    Turizm Bakanı'nın atadığı dilekçe bile yazmayı bilmeyen Nalan Apa, tepkilerin ardından istifa etti!

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Esed'in danışmanından küstah tehdit! 'Türk noktalarını imha edebiliriz'
    Esed'in danışmanından küstah tehdit! 'Türk noktalarını imha edebiliriz'