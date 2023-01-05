  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük tehlike sosyal medyada hızla yayılıyor!

Başkan Erdoğan'dan 6'lı Masa'ya olay gönderme: Vizontele muhalefet

Savaş uçaklarımız Ege semalarında! O gece bu gece mi?

Emekli korgeneral canlı yayında açıkladı: Türkiye öyle bir şey üretti ki bu parça ABD'yi korkutacak

İstemezükçüler yine rezil oldu! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tarihi rekor

Ankara'da doğalgaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu!

Erdoğan, Putin ile görüştü, Zelensky ile görüşecek! Ufukta bir barış planı var mı?

"Seçim olsa da Erdoğan'a oy versek" Sosyal medyayı sallayan video

Türk bilim insanı geliştirdi! Tarihi keşif: 15 dakikada teşhis ediyor! Erken teşhisinde olay adım...

Dünya devi Alibaba'dan Türkiye kararı! Müthiş hamle: Yatırım planlarında yeni gelişme
Tarım Muş’ta kuraklık endişesi
Tarım

Muş’ta kuraklık endişesi

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinden olan Muş’ta karsız ve baharı andıran bir kış mevsimi yaşanırken, uzmanlar kuraklıktan endişe ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 16:07:00 -

Geçtiğimiz yıllar temel alındığında bu aylarda yüksek kesimlerinde ve kent merkezinde kalın kar örtüsü görülürken, bu yıl henüz istenilen seviyede yağış gerçekleşmedi. Yaklaşık 3 milyon 570 bin dekar ekilebilir tarım arazisi olan Muş’ta bu dönemlerde yaşanan kuraklık, yaz döneminde tarımsal ürünlerde rekoltenin azalmasına da neden olacak.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan mevsim değişikliklerinden dolayı sık sık kuraklıkla mücadele edeceklerini ifade ederek, “Muş Ovası yılın bu döneminde genelde yoğun ve kalın bir kar örtüsü ile kaplı olurken bu yıl kar yağışı henüz gerçekleşmedi. Yüksek kesimlerde var olan kar çok düşük seviyede gerçekleşti. Özellikle karın düştüğü bu dönemlerde yaşanan kuraklıklar yaz döneminde ciddi kuraklıklar ve tarımsal ürünlerde rekolte azalmasına neden olabilir. Bu durum takip edilmeli. Bu durumun nedenleri küresel ısınma ile birlikte yaşanan küresel iklim değişikliği etkileri olarak değerlendirebiliriz. Küresel ısınma veya küresel iklim değişikliği ile birlikte yaşanacak değişmeler 50 yılda bir görülecek kuraklıkların daha kısa zaman dilimleri içerisinde tekrarlanmasına neden olacak. Bu durum beraberinde meteorolojik kuraklığa, devamında hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklığa neden olabilir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23