Muş’ta köylüler yaylaya çıkmaya başladı

Muş’ta havaların ısınmasıyla köylüler kışın ağıllarda beslediklerini hayvanlarını yaylaya çıkartmaya başladı.

Yaklaşık 2700 metre yükseklikteki yaylalara çıkan köylüler, 5 ay gibi süre burada kalarak kışlık hayvansal ürünleri hazırlıyorlar. Hayvanların bin bir çeşit bitki türünün bulunduğu yaylalarda besleyen köylüler, elde edecekleri doğal ve leziz hayvansal ürünlerle sonbaharda yeniden köylerine dönmeye başlayacak. Üçevler köyünden 2700 rakımlı yaylalara gelen Hamdullah Yıldırım, 5 ay boyunca burada kalacaklarını belirterek, "Havası çok serin ve halen birçok yerde kar var. Özellikle gece çok soğuk olduğu için çadırda soba yakıyoruz. Burada huzurluyuz. Bu sene gecikmeli olarak yaylaya çıktık. Yaylada bugün itibariyle hayvanlarımızı sağmaya başladık. Burada elde edeceğimiz sütü, peyniri ve yağı satıyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Burada beslediğimiz kuzularımızı sonbaharda satıyoruz. Yaylada yaklaşık 5 ay çadırda yaşadıktan sonra tekrar köyümüze gidiyoruz. Hayvancılık yaptığımız için ömrümüz sürekli çadırlarda geçiyor” dedi.

Hayvancılığın zor bir meslek olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Tüm aile bireyleri sabah erken saatlerde kalkıp akşam geç saatlere kadar hayvanlarla uğraşıyor. Devletimizin verdiği bazı desteklerle hayvancılığı yapıyoruz. Aksi taktirde bu bölgede hayvancılık yapmak çok zor” ifadelerini kullandı.

Yılın yarısını yaylalarda geçirdiklerini belirten Kebire Özkan da, “Sabah saat 05.00’te kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra işe başlıyoruz. Çocuklara da bakarak gün içinde yemek yapma, süt sağma ve peynir yapma gibi meşakkatli işlerle uğraşıyoruz. Hayvancılık yapmak çok zor ama geçim kaynağımız budur. Hayvancılık da emek ister” diye konuştu.