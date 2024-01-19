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Yerel Muş'ta korkunç olay: Ortaokul öğrencisi 2 kız çocuğu asılı halde bulundu!
Yerel

Muş'ta korkunç olay: Ortaokul öğrencisi 2 kız çocuğu asılı halde bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 10:59:00 -
Muş'ta korkunç olay: Ortaokul öğrencisi 2 kız çocuğu asılı halde bulundu!

Muş'un Varto ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. (14) ve Z.T. (14), P.A.'nın babasına ait metruk evde, ipte asılı halde ölü bulundu. Haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

Muş'un Varto ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. (14) ve Z.T. (14), P.A.'nın babasına ait metruk evde, ipte asılı halde ölü bulundu. Haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Vorto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ve Z.T.'nin akşam olmasına rağmen evlerine gitmemeleri üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama sonucunda P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, iki kız çocuğunu da ipte asılı halde buldu.

Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 çocuğun da yaşamını yitirdiği belirlenirken, haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.
P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, önce Varto Devlet Hastanesi'nin morguna, daha sonra ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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