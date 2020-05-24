Muş’ta korkunç olay! İş makinesi 30 metre derinliğe gömüldü, operatör aranıyor
Muş-Varto karayolu üzerindeki Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi baraj gölüne yuvarlandı. Korkunç olay sonucu 30 metre derinliğindeki suya gömülen iş makinesinin operatörü Ömer Demir kayboldu.
Muş'ta Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi, baraj gölüne yuvarlandı. Kaybolan iş makinesinin operatör Ömer Demir (45) için arama çalışması başlatıldı.
Bölgeye dalgıç polisler sevk edildi
Muş-Varto karayolu üzerindeki Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi, bugün saat 09.00 sıralarında baraj gölüne yuvarlandı. 30 metre derinliğindeki suya gömülen iş makinesinin operatörü Ömer Demir, kayboldu. Mesai arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tatvan'dan da dalgıç polisler bölgeye gönderildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer Demir için arama çalışması başlatıldı.