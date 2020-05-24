  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muş’ta korkunç olay! İş makinesi 30 metre derinliğe gömüldü, operatör aranıyor

Muş-Varto karayolu üzerindeki Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi baraj gölüne yuvarlandı. Korkunç olay sonucu 30 metre derinliğindeki suya gömülen iş makinesinin operatörü Ömer Demir kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:35:00 -

Muş'ta Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi, baraj gölüne yuvarlandı. Kaybolan iş makinesinin operatör Ömer Demir (45) için arama çalışması başlatıldı.

Bölgeye dalgıç polisler sevk edildi

Muş-Varto karayolu üzerindeki Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi, bugün saat 09.00 sıralarında baraj gölüne yuvarlandı. 30 metre derinliğindeki suya gömülen iş makinesinin operatörü Ömer Demir, kayboldu. Mesai arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tatvan'dan da dalgıç polisler bölgeye gönderildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer Demir için arama çalışması başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı