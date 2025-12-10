  • İSTANBUL
Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Yaşam

Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Muş'ta Hasköy–Mutki kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 5 araçtaki 13 kişi, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla güvenli bölgeye tahliye edildi.

Muş’ta gün boyunca etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunda şiddetli tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

5 ARAÇTAKİ 13 KİŞİ YOLDA KALDI

Kaymakam Çeşmesi mevkisinde ilerleyemeyen 5 araçta bulunan toplam 13 kişi, yoğun kar birikimi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları 113’üncü Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

EKİPLER KAR YIĞININI AÇARAK ULAŞTI

İş makineleriyle yolu temizleyen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından araçlara ulaştı. Mahsur kalan yurttaşlar ve araçlar güvenli bölgeye alınarak kontrollü şekilde tahliye edildi.

“TEDBİRLİ OLUN” UYARISI

Yetkililer, bölgede kar yağışı ve kuvvetli tipi riskinin devam ettiğini belirterek sürücülere zincir, çekme halatı ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

