Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Muş'ta Hasköy–Mutki kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 5 araçtaki 13 kişi, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla güvenli bölgeye tahliye edildi.
Muş’ta gün boyunca etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunda şiddetli tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
5 ARAÇTAKİ 13 KİŞİ YOLDA KALDI
Kaymakam Çeşmesi mevkisinde ilerleyemeyen 5 araçta bulunan toplam 13 kişi, yoğun kar birikimi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları 113’üncü Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.
EKİPLER KAR YIĞININI AÇARAK ULAŞTI
İş makineleriyle yolu temizleyen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından araçlara ulaştı. Mahsur kalan yurttaşlar ve araçlar güvenli bölgeye alınarak kontrollü şekilde tahliye edildi.
“TEDBİRLİ OLUN” UYARISI
Yetkililer, bölgede kar yağışı ve kuvvetli tipi riskinin devam ettiğini belirterek sürücülere zincir, çekme halatı ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.