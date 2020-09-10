Muş'ta iş yeri açılış törenleri geçici süreyle yasaklandı

MUŞ (AA) - Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla iş yeri açılışı faaliyetlerinin geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bazı kararlar aldığı belirtildi.

Kentte koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çeşitli tedbirlerin alınmaya devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde iş yeri açılış merasimlerinde vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir araya gelmeleri nedeniyle fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımı konularındaki tedbirlere yeterince riayet etmemeleri hastalığın yayılım hızını artırması ve dolayısıyla toplum sağlığının riske atılmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenlerden dolayı 09 Eylül 2020 tarihinden itibaren işyeri açılış merasimlerinin ikinci bir emre kadar yasaklandı. Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."

