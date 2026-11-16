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Yerel Muş’ta jandarmadan kaçamadı! 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranıyordu
Yerel

Muş’ta jandarmadan kaçamadı! 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranıyordu

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Muş’ta jandarmadan kaçamadı! 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranıyordu

Muş’ta hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Herkesin girebileceği bir yere bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün yeri tespit edildi.

4 YIL 7 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 12 Kasım 2026 tarihinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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