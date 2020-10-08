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Aktüel Muş'ta gönüllü öğretmen ve usta öğreticiler 70 bin maske üretti
Aktüel

Muş'ta gönüllü öğretmen ve usta öğreticiler 70 bin maske üretti

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:42:23 -
Muş'ta gönüllü öğretmen ve usta öğreticiler 70 bin maske üretti

MUŞ (AA) - Muş'ta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde görevli öğretmenler ve usta öğreticiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 70 bin maske üretti.

Koronavirüs salgınının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli öğretmen ve usta öğreticiler gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

Kurulan atölyede bugüne kadar 70 bin maske üreten öğretmen ve usta öğreticiler, kurumların maske ihtiyacının karşılanmasında önemli bir görev üstlendi.

Maske üretim atölyesinde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde kamu çalışanlarının gösterdiği fedakarlığın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Çocukların güvenli okula gitmeleri, sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için gönüllü meslektaşlarının büyük emek harcadığını belirten Kıvanç, "Gönüllü hocalarımız burada maske üretimi yapmasalar başka illerden maske almak zorunda kalacaktık. Ama Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hiçbir karşılık almaksızın gelip maske üretiyorlar. Şu anda ilimizin maske ihtiyacını karşılıyorlar." diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Baskın ise bugüne kadar 70 bin maske üretimini yaptıklarını belirterek, "Maskeleri güvenlik güçlerimizi ve sağlık kuruluşlarına gönderdik. İhtiyacı olan her yere ücretsiz maske dağıtıyoruz. Maskeleri kendi kaynaklarımızı kullanarak üretiyoruz. İhtiyaç olduğu sürece bunu sürdürmeye çalışacağız." dedi.

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