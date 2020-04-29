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Muş’ta bir yerleşim yeri daha karantinaya alındı

MUŞ (İHA) – Muş’ta bir yerleşim yerinin daha korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altına alındığını bildirdi.

2020-04-29 16:48:19 -
Muş’ta bir yerleşim yeri daha karantinaya alındı

MUŞ (İHA) – Muş’ta bir yerleşim yerinin daha korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altına alındığını bildirdi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle merkeze bağlı Elçiler köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı kaydedildi.

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