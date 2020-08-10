  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muş'ta "berivanlar" süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:22:54 -
Muş'ta "berivanlar" süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor

MUŞ (AA) - Muş'ta berivanlar (süt sağan kadın), küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol katederek sürülerin bulunduğu yüksek rakımlı yaylaya ulaşıyor.

Merkeze bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Dereciköyü'nden sabahın ilk ışıklarıyla zorlu mesailerine başlayan berivanlar, patika yolları, vadileri ve dik tepeleri aşarak koyun sürülerinin bulunduğu 2 bin 500 rakımlı yaylaya gidiyorlar.

Zaman zaman zorlu yolculuklarını sıcakta sürdüren berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütü, büyük kazanlarda kaynatarak peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyor.

Berivanlardan Kevser Yıldız, sabahın ilk ışıklarıyla zorlu yolculuklarının başladığını anlattı.

Kilometrelerce yol yürüyerek koyunların olduğu bölgeye ulaştıklarını kaydeden Yıldız, "Sabah erkenden kalkıyoruz. Bir yandan ekmek pişiriyor, bir yandan çocuklara kahvaltı hazırlıyoruz. Geçimimiz hayvancılık. Her birimiz günde 10 kilometre yol yürüyerek 200 koyun sağıyoruz. En büyük sıkıntımız yürümek. Burada yaptığımız peynirin bir kısmını satıyor, bir kısmını kendimize ayırıyoruz. 5 ay buyunca yaylada kalıyoruz." şeklinde konuştu.

Kadınlardan Halime Yaldız da sağım için sabah ve akşam yollara düştüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Geçimimizi hayvancılık yaparak sağladığımız için her yıl yaklaşık 5 ay süre ile yaylada koyun sağıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere iki kez sağıma 10 kilometre yürüyerek gidip geliyoruz. Sabah kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra yolculuğumuz başlıyor. Günümüzün büyük bir bölümü koyunları sağmakla geçiyor. Her ailenin yaklaşık 200 koyunu var. Çok yoruluyoruz ama ne yapalım mecburuz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! 25 ilde sevindiren gelişme
Korona Virüs

Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! 25 ilde sevindiren gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ağustos Pazar gününe ilişkin Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. 15 vatandaşımızın hayatını kaybe..
Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan
Siyaset

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrah..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı