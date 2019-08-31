Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde aracın çarptığı 10 yaşındaki çocukhayatını kaybetti. Balotu köyü yakınlarında plakası henüz belirlenemeyen araç, yolda yürüyen Tolga Tuntel'e çarptı. Tuntel, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza yerine gelen çocuğun Balotu köyünde yaşayan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Tuntel'in cenazesi otopsi için Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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