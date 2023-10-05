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Yerel Muş'ta 7 günlük yasak!
Yerel

Muş'ta 7 günlük yasak!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 10:43:00 -
Muş'ta 7 günlük yasak!

Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, örgütlere müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketleri ve propagandaya dönüşebileceği bildirilen açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerlerin hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının engellenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 5 Ekim saat 00.01'den 11 Ekim saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

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Bu yasaklama yalnız MUŞ ile sınırlı kalmasın, kamu güvenliğini bozacak ve risk taşıyan her il veya ilçelerde olması gerekir.
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