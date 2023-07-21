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Dünya Muson yağmurları hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü
Dünya

Muson yağmurları hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

Yeniakit Publisher
2023-07-21 23:37:00 -
Muson yağmurları hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda araç suya gömüldü.

Pakistan’ın Sind eyaletine bağlı Karaçi kentinde muson yağışları etkili oldu. Birçok bölgede yağışlar nedeniyle sel meydana gelirken, araçlar su içinde kaldı. Araçlar ilerlemede güçlük çekerken yolların su ile kapandığı yerlerde halk zor anlar yaşadı.

Elektrik hatları ve trafik lambaları ise yağışlar nedeniyle hasar gördü.

Muson yağmurları birkaç gün boyunca sürecek

Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) tarafından yapılan açıklamada eyaletin bazı yerlerinde önümüzdeki birkaç gün boyunca muson yağmurlarının etkili olacağı belirtildi.


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