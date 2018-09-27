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Muşmula meyvesinin faydaları nelerdir?

Muşmula meyvesinin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Peki, muşmula meyvesinin faydaları nelerdir?

27 Eylül 2018 Perşembe 20:59
Muşmula meyvesinin faydaları nelerdir?

Bağırsak hareketlerini arttırmakta oldukça faydalı olan muşmula meyvesi C vitamini bakımından zengin olması özelliğiyle sindirim sisteminin çalışmasında oldukça faydalıdır.

Muşmula meyvesinin kendisi kadar yapraklarının da oldukça faydası çoktur.

Yaprakları kaynatılarak içilen muşmula yaprağı böbrek problemleri yaşayan kişilerde oldukça faydalıdır.

Sindirim sisteminde oldukça yararlı olan muşmula meyvesinin çayını tüketmek aynı zamanda bağırsak enfeksiyonlarında ve iltihaplarında da oldukça faydalıdır.

Muşmula meyvesi vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur ve kan dolaşımını hızlandırarak metabolizmanın hız çalışmasına yardımcı olur.

Kan dolaşımına iyi gelen muşmula meyvesi sürekli tüketildiği zaman sinir sistemine iyi gelir. Beynin daha iyi oksijen almasına yardımcı olur ve zihin için oldukça faydalıdır.

idrar sökücü özelliği bulunan muşmula çekirdeği idrar yolu enfeksiyonlarına oldukça iyi gelmektedir.

Üst solunum enfeksiyonuna iyi gelen muşmula meyvesi kaynatılarak içildiği zaman öksürüğün geçmesine yardımcı olur.  Bunların yanında astım hastalığı çeken ve bronşite yakalanan kişilere de oldukça yararı vardır. A vitamini bakımından zengin olan muşmula göz sağlığınıda korur. Yapraklarını kaynatarak tüketen kişilerde ise kas ağrılarına ve romatizmaya iyi geldiği bilinmektedir.

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:59
  1. Muş
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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