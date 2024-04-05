Muşmula çayının şifası! Lif bakımından en zengin o: Mücadele eden muşmulanın etkisi, insanlığa şifa oluyor

Obezite İle ilgili çalışmalar yapan Dr.Fevzi Özgönül, ‘Muşmula; susuzluğu azaltır, kan dolaşımını düzenler, ishali keser, dizanteriyi önler, karaciğeri temizler, mideyi de kuvvetlendirir’ dedi.

Dr.Fevzi Özgönül, muşmula çayının binbir derde deva olduğunu belirterek, “Muşmula, kimilerinin sert , kimilerinin de daha olgunlaşmış ve yumuşamış olarak sevdiği bir meyvedir. Bazı kişilerin ise çok severek tüketmediği hatta çok fazla da bilmediği bir meyvedir. Genellikle beyaz, pembe renklerde çiçekler açar. Meyveler hafif buruk bir tattadır.

Yüksek miktarda vitamin ve minerale sahip olan muşmula, düşük kaloriye sahiptir. Lif bakımından zengin olan muşmula sindirimi kolaylaştırır.

HATALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR!

Ekim sonu, kasım ayı başları gibi hasadı başlar. Birkaç ay hasadı sürer. Bu yüzden kış aylarında hasadı devam eder ve şifasından yararlanılabilir. Fakat birçok faydası bulunan bu meyve tam olgunlaşmadan yeşil haldeyken tüketilmemelidir. Hatta satın alındıktan sonra bir süre evinizde beklese bile biraz daha olgunlaşır ve yumuşar. Tadı da daha güzel olur.” diye konuştu.

Muşmulanın faydalarını saymakla bitirilemeyeceğini kaydeden Dr.Fevzi Özgönül, “Muşmulanın,kalsiyum, demir, fosfor, potasyum içermesinin yanı sıra askorbik asitte içermesi sebebiyle vücuda çok faydalıdır. Serinletici olması sayesinde vücuda ferahlık verir. Antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinleri yok eder.

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Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda güç verir. Diyabet yani şeker hastalığı olanlar da bu şifalı meyveyi tüketmelidir. Ayrıca muşmula yaprakları karaciğere de fayda sağlar. Karaciğeri zehirli maddelerden korur. Sakinleştirici etki sağlar, cilt kanserini önler. Depresyona iyi gelmesi de muşmula faydaları arasındadır. Kusma, mide bulantısını önlemede de yardımcı olur.” dedi.

Hamile kadınların da bu şifalı meyveyi bol bol tüketmesini öneren Dr.Fevzi Özgönül, daha sonra şunları kaydetti, “Özellikle kış aylarına, bu meyvenin pazarlarda ve marketlerde bolca bulunması hamileler için oldukça büyük bir şanstır. Bu yararlı meyve düşük yapma riskini azaltır. Düşük yapma riski olan gebe kadınlar bu meyveyi tüketmelidir.

Ayrıca bel ağrılarına çok iyi gelir. Ağrıları hafifletici özelliği de vardır. Gut hastaları da bu faydalı meyveyi bolca tüketebilirler. Fakat yüksek tansiyon hastalarının daha az tüketmelerinde fayda var.

Muşmulanın zayıflamaya da iyi geldiğini, bağırsak hareketlerini arttırarak zayıflamaya engel olan unsurları ortadan kaldırdığını ve bu özelliğinden dolayı muşmula çayının kilo vermek isteyenler tarafından da yaygın olarak tüketilmesi gerekir.”

MUŞMULA ÇAY TARİFİ

Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç muşmulayı kaynatıp süzdükten sonra süzme bal ile de tatlandırarak günde üç öğün birer çay bardağı içebilirsiniz.

MUŞMULA HAKKINDA BİLGİLER!

Gül ailesine ait olan muşmula meyvesinin bilim litaretüründeki adı mespilustur. Çalı formasyonunda bir ağaçta yetişen muşmula, 3000 yıla aşkındır Türkiye, İran, Kafkas ve Güney Doğu Avrupa ikliminde yetişir. Oldukça sert yapısı olan muşmula toplandıktan sonra fermente olduktan sonra tüketilir. Olgun hali ile satılan muşmula yumuşadığında tüketilmeye müsait bir meyve olur. Geleneksel tıp literatüründe oldukça fazla kullanılan muşmula içeriğinde B vitamin kompleksini barındırır.

Uzmanlar günlük tüketilmesini tavsiye ettikleri bu besin karaciğer ve akciğeri temizleme de etkilidir. İçeriğinde sıvı oranı bakımından yüksek olan muşmula su dengesini de sağlar. Ayrıca böbrek üstü bezlerinin çalışmasını destekler. Alternatif tıpta kabızlık için püresi yapılır tüketilir. Yapraklarıyla beraber kaynatılıp elde edilen çayı ise boğaz enfeksiyonları için oldukça ideal bir içecektir. Kalsiyum oranı yüksek olan muşmula kas ve kemik yapısını güçlendirir.

Muşmula çekirdeğinin faydası var mıdır?

Meyvesi kadar çekirdeği de faydalı olan muşmula, sindirim sistemini düzenleyerek idrarı artırır. Bu özelliği sayesinde mesane ve böbreklerdeki taşı dökmeye yardımcı oldur. Çekirdekler kaynatılıp suyu tüketilir. Bu su aynı zamanda vücuttaki ödemi de kolayca atar. Zayıflamak isteyenler için idealdir. Ancak çok güçlü olduğundan tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışılmasında fayda var.

Muşmula çayı nasıl yapılır?

Bir litre suyu orta boydaki bir kase dolusu muşmulayı iyice yıkayıp iki yemek kaşığı bal ekleyerek koyun. İyice karıştırıp kaynatın. Ocak ateşi gürken 15 dakika kaynatın. Sonra kısıp yarım saatte öyle kaynattıktan sonra ocaktan alıp süzün. Kilo vermek isteyenler günde iki bardak ancak normal bir insanın bir bardak tüketmesi gerekir.

Muşmulanın faydaları nelerdir? Muşmula hangi hastalıklara iyi gelir?

Melovin maddesi bakımından zengin olan muşmula sinir sistemindeki hasara uğramış hücrelerin sayısını azaltarak daha sağlıklı işlemesini destekler. Özellikle kabuğu kaynatılıp içildiğinde stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara fayda sağlar.

Sıvı oranı yüksek olduğundan kışın su içmeyi ihmal eden kişiler için kişiler için ideal bir meyvedir. Böbreklerin fonksiyonlarını artırır. Bağırsak florasını dengeler.

Çeşitli nedenlerden dolayı böbrek ve safrada oluşan kum, taş gibi rahatsızlıkları dökmeye yardımcı olur.

Bunun yanı sıra bağırsak iltihaplanmasını gidererek ishal ve dizanteri gibi ciddi sağlık sorunlarını önler.

Yüksek oranda kalsiyum içerdiğinden kas ve kemik gelişimine katkı sağlar.

milligazete'NİN aktardığı haberde: Uzmanlar bu yüzden çocukların düzenli tüketmesini tavsiye eder. Darbe almış kemik yapısının da kolayca iyileşmesini sağlar.

Sinir sistemine iyi geldiğini söylediğimiz muşmula kan dolaşımını da destekler. Düzenli kan dolaşımı beyne giden oksijen oranını artırır. Böylece kişi gün içerisinde daha dinç olur. Ayrıca kan yapıcı maddeler salgılayarak anemi rahatsızlığına zemin hazırlayan durumları önüne geçer.

Lif oranı yüksek olan bu meyve tokluk hissi sayesinde fazla yemek yeme ihtiyacını gidermenin yanı sıra metabolizmayı da olumlu etkilediğinden zayıflamaya yardımcı olur.

Sıvı oranı yüksek olan meyve sadece vücudun su ihtiyacını karşılamaz aynı zamanda vücutta dolaşan serbest radikallerin idrar yolu ile atılmasını destekler.

Muşmula nasıl yenir?

Çok hızlı yumuşadığından dalından alınır alınmaz iyice yıkanıp taze tüketilebilir. Ancak bazı insanlar yumuşak tadından hoşlanmadığından daha farklı yollarla tüketmeyi tercih eder. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çekirdeklerinden çay yapılabilir. Bunun yanı sıra çekirdekleri ayıklanıp meyvesinin et kısmından marmelat ya da reçel yapılarak tüketilebilir.

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