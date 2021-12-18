Muşmula çayı nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Genellikle karadeniz bölgesinde yetişen muşmula, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetiştiriliyor. Halk arasında gelin boğan meyvesi olarak adlandırılan muşmulanın faydaları çok fazladır.

Muşmula çayının faydaları nelerdir?

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek verir.

Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine destek olur.

Kaslar üzerinde etkilidir.

İçeriğindeki fazla sudan dolayı serinletici, rahatlatıcı etki yapar

İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur.

Kan dolaşımını düzenler.

Muşmula yaprakları şeker hastalığına iyi gelir.

Yüksek miktarda şeker içermeyen muşmula meyvesi şeker hastalarının tüketebileceği bir meyvedir.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Anemi tedavilerine yardımcıdır.

Muşmulanın çekirdeği idrar artırıcıdır.

Muşmula, besin lifi, potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineral ve maddeler bakımından oldukça zengin bir meyvedir.

Muşmula, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasına destek oluyor.

Muşmula, özellikle çay olarak tüketildiğinde bir türlü bitmek bilmeyen öksürüğe çare oluyor.

Astım ve bronşit gibi solunum yollarını etkileyen hastalıklar karşısında da olumlu etkiler gösterebiliyor.

Antioksidan özellikler gösterdiğinden özellikle ağız içinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine ön ayak oluyor.

Muşmula çayı nasıl yapılır?

Malzemeler

1 Litre su

1 Avuç muşmula

Süzme bal

Hazırlanışı

Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç muşmulayı kaynatıp süzdükten sonra süzme bal ile de tatlandırarak günde üç öğün birer çay bardağı içebilirsiniz. Kilo vermek için ideal karışımlar arasında olan muşmula çayı, yağların yanmasını da sağlayacaktır. Ayrıca Muşmula yaprakları kaynatılarak veya muşmula meyvesiyle vücutta bulunan toksinlerden kısa süre içerisinde kurtulmanıza yardımcı olur.

Nasıl tüketilir?

Oldukça etkili olan muşmula çayı tarifi günde üç öğün birer bardak içebilirsiniz. Kilo vermek için ideal karışımlar arasında olan muşmula çayı, yağların yanmasını da sağlayacaktır.

Kısa bilgiler;

Muşmula çekirdeği

Muşmula çekirdeği, sindirim sistemini düzenleyerek idrarı artırıcı bir etki gösterir. Mesane ve böbreklerdeki taşın dökülmesine yardımcı olur. Tüketim şekli genellikle çekirdeklerin kaynatılarak suyunun içilmesi biçimdedir. Bu su, vücuttaki ödemin kolaylıkla atılmasına da destek olur.