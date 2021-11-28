Müslüme'nin ölümünden sorumlu Hasan Yağal'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı

Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor. Hergün yeni bir iddianın ortaya atıldığı olayda dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, gelinine tecavüz ettiği, bu tecavüzden A.Y.'nin dünyaya geldiği ortaya çıkmıştı. Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü tüm Türkiye'yi kahrederken, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak yeni detaylara ulaşıldı.

"Dedem beni sıkıştırırdı"

Anne Selvi Yağal ifadesinde, Hasan Yağal'ın, eşi askerdeyken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve 14 yaşındaki A.Y.'nin bu saldırı sonrasında dünyaya geldiğini iddia etti. Dedenin tecavüzden doğan A.Y.'ye de cinsel taciz de bulunduğu kız çocuğunun "Dedem beni sıkıştırırdı" dediği öğrenildi.

Mersin'de yapılan otopsi sonrasında Müslüme'nin cenazesi İstanbul'a gönderilecek. İstanbul'da yapılacak detaylı otopsi sonrasında küçük Müslüme'nin ölüm nedeni ve tecavüze uğrayıp uğramadığı belirlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın Mersin'de ölü bulunması sonrasında, ailenin diğer 4 çocuğunun bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alındığını, annenin ise kadın konukevine yerleştirildiğini duyurdu.

Öte yandan, tutuklandıktan sonra Gülnar Cezaevine gönderilen Hasan Yağal ile ilgili çıkan haberlerin ardından cezaevinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bilgisi edinildi. Tek kişilik hücrede kaldığı bilgisi edinilen Yağal'ın, olası bir saldırıya karşın hücresinden çıkartılmadığı öğrenildi.

Ayrıca, Yağal'ın hücresinin bulunduğu alanların tamamında kamera ile üst düzey koruma yapıldığı belirtildi. Yağal'ın ifadesi sırasında Müslüme'nin boynunda tükürük örneğinin çıkmasıyla ilgili soruya ise, "Torunumu çok seviyorum. Boynundan öpmüş olabilirim. Bunda abartılacak bir şey yok" dediği de edinilen bilgiler arasında.

Gülnar Cezaevine gönderilen Hasan Yağal ile ilgili çıkan haberlerden sonra cezaevinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Tek kişilik hüvcrede kaldığı öğrenilen Yağal'ın olası saldırıları karşın hücresinden çıkarılmadığı öğrenildi. Hücresinin bulunduğu alanların tamamında kamera ile üst düzey koruma yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Sabah