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Gündem Müslüme'nin dedesi sanılan baba Hasan Yağal'ın tutuklanma sebebi ortaya çıktı!
Gündem

Müslüme'nin dedesi sanılan baba Hasan Yağal'ın tutuklanma sebebi ortaya çıktı!

Mersin'de belden aşağısı yarı çıplak vaziyette cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili dedesi sanılan ancak biyolojik babası olduğu ortaya çıkan Hasan Yağal'ın 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 19:24:00 -
Müslüme'nin dedesi sanılan baba Hasan Yağal'ın tutuklanma sebebi ortaya çıktı!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal'ın 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Ayrıca belden aşağısı çıplak halde ölü bulunan Müslüme'nin, dedesi Hasan Yağal'ın, biyolojik kızı olduğu ortaya çıktı.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçük kızın cansız bedeni 7 kilometre uzaklıkta bulundu

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme'nin cenazesi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Hasan Yağal tutuklandı

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan Yağal 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı, 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Dedesi, Müslüme'nin biyolojik babası çıktı

Türkiye'nin günlerdir Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlarken 3 yaşındaki kız çocuğunun ölümü ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ise kan dondurdu. Soruşturma kapsamında tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın biyolojik baba olduğu ileri sürüldü. Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneğinin bilinen babası ile değil, dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktığı, kesin sonuç için raporun beklendiği belirtildi.

İddiaları reddetti

Hasan Yağal'ın ise suçlamaları reddettiği bildirildi. Müslüme'nin boynundaki tükürük izinin sahibi olduğu tespit edilen Hasan Yağal'ın kendisini, "O benim torunum, öpmüşümdür" diyerek savunduğu iddia edildi.

Annesi 'tecavüze uğradım' dedi

Anne Selvi Yağal ise ifadesinde, kocası askerdeyken kayınpederi, Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın tecavüzüne uğradığını, Müslüme'nin ablasının da onun çocuğu olduğunu iddia etti. Savcılığın talimatıyla Müslüme'nin ablasının DNA'sı ile dede Hasan Yağal'dan alınan DNA'nın bire bir örtüştüğü anlaşıldı. Savcılıkta ifade veren anne Selvi Yağal'ın "Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik" diyerek, yaşanılan bu olayı anlattığı kaydedildi.

 

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