Müslümanlıktan Hinduizme geçen Rizvi'nin kellesine ödül

Münübe Yılmaz

Hindistan'da, Kur’an'dan 26 âyetin çıkarılmasını istemesiyle gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde Hinduizme geçerek Jitendra Narayan Singh Tyagi adını aldığını açıklayan eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı Wasim Rizvi ile ilgili ilginç bir çıkış geldi. Bir Hint siyasi partisi olan All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen’in Moradabad İlçe Başkanı Waki Rashid, Wasim Rizvi'yi bir ayakkabıyla dövecek olan kişiye para ödülü vereceğini duyurdu. Rizvi'nin Hindu ve Müslüman toplulukları arasında bir yara açmak için komplo kurduğunu belirten Rashid, "Bu bağlamda, Rizvi'yi ayakkabımla döven herkese para ödülü vereceğimi açıkladım. İnsanları bu tür anti-sosyal unsurlara karşı harekete geçmeye teşvik etmek ve aynı zamanda onları dışlamak istiyorum" dedi.

“Bir ‘komplonun’ parçası olarak çalıştı”

Hz. Muhammed'e karşı bir kitap yazdığı için Rizvi'yi bölge hakimine ve Hindistan Devlet Başkanı'na şikayet ettiğini söyleyen Rashid, “Wasim Rizvi, Uttar Pradesh seçimlerinden önce eyaletteki BJP hükümetinin emriyle Hindu-Müslüman gerilimini karıştırmak için bir ‘komplonun’ parçası olarak çalıştı” diye konuştu. Öte yandan, Haydarabad Kongresi lideri Feroz Khan da Wasim Rizvi'nin başına 5 milyon Hindistan Rupisi (yaklaşık 947 bin TL) ödül koyduğunu duyurdu. Khan paylaştığı videoda "Beni kim dinliyorsa Allah'a yemin ederim ki size destek olacağım" ifadelerini kullandı.