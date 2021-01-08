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Dünya Müslümanların yakılması herkese kötü örnek olur
Dünya

Müslümanların yakılması herkese kötü örnek olur

İngiltere’nin en büyük Müslüman sivil toplum platformu Britanya Müslüman Konseyinin Kurucu Genel Sekreteri İkbal Sacranie, Sri Lanka’da koronavirüsten ölen Müslümanların cesetlerinin yakılması kararının çok tehlikeli bir uygulama olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:21:00 -
Müslümanların yakılması herkese kötü örnek olur

Sri Lanka’daki durumun oldukça ciddi olduğunu belirten Sacranie, geçen sene mart ayında alınan kararın ardından aralarında 20 günlük bir bebeğin de olduğu 103 Müslümanın cesedinin ailelerine verilmeden yakıldığını vurguladı. 

Kovid-19’dan ölen herkesin yakılması gerektiği yönündeki kararın, Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin inançlarına aykırı olduğuna dikkati çeken Sacranie, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir karar asla alınmadı. Sri Lanka, dünyada bunu empoze eden tek ülke. Bu tamamen siyasi bir karar. Sri Lanka kendini kurtarabilirse İslamofobik nedenlerle başka ülkelerde de benzer eylemler yapılabilir. Yani buna hoşgörü gösterilemez. Bu, durdurulması gereken tehlikeli bir eylem” derken uygulamanın, insan haklarına ve BM sözleşmelerine aykırı olduğunu ifade etti ve, dini hassasiyetlere saygının her şeyden önemli olduğunu dile getirdi. 

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