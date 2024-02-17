Müslümanların sabrı taştı! 2. Mavi Marmara seferi başlıyor

“Diriliş Buluşmaları”nın 10’ncusu, Filistin gündemiyle İstanbul’da gerçekleştirildi. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım programda yaptığı konuşmada, Gazze'deki zulme sessiz kalmayacaklarını belirterek 2. Mavi Marmara seferini yapacaklarını açıkladı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen programa binlerce Müslüman, Filistin'e destek olmak için akın etti.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım programda yaptığı konuşmada, "Mescid-i Aksa'ya gideceğiz. Bizi yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz. Gemilerle Akdeniz'e ineceğiz yol açıktır. Hedef Filistindir. Sizlerden gemiler almamız için bağışta bulunmanızı istiyoruz. Hem Mısır kapısını hem Gazze kapısını denizden yoklayacağız. İsrail Mavi Marmara'da gemiye baskın düzenledi.

"En fazla şehit oluruz"

Bu sefer hiç bir şey yapamaz. Yapsa ne olacak şehit oluruz biz de, gelen gelsin gelmeyen gönlünü ortaya koysun." diyerek 2. Mavi Marmara seferini başlatacaklarını duyurdu. Yıldırım sadece Türkiye'den değil dünyanın her tarafından gemilerin yola çıkacağını açıkladı.

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Mavi Marmara olayı

Kampanya kapsamında Türkiye'den yapılan bağışlarla alınan ilaç, tıbbi malzeme, çimento, demir, oyuncak, çocuk oyun parkı ve okul gereçleriyle Defne Y, Gazze 1 ve Mavi Marmara gemileri, İstanbul'dan 22 Mayıs 2010'da yola çıktı.

Sarayburnu Limanı'ndan Gazze'ye sevgi gösterisiyle uğurlanan Mavi Marmara gemisi, daha sonra 34'ü yabancı 50 gazetecinin de aralarında bulunduğu 32 ülke ve çeşitli inançlardan 560 yolcusunu Antalya'nın Kepez Limanı'ndan alarak, 28 Mayıs 2010'da saat 00.30'da buradan ayrıldı.

Akdeniz'de yol almaya başlayan Mavi Marmara gemisi, Kıbrıs'ın 30 mil güneyinde uluslararası sularda diğer ülkelerden yola çıkan 5 gemiyle buluştu. Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren gemiler, 30 Mayıs 2010'da Gazze'ye doğru hareket etti. 30 Mayıs gecesi ve 31 Mayıs gece yarısından sonra Mavi Marmara gemisine telsiz üzerinden tehdit mesajları gönderen İsrail Ordusu, filoda bulunan gemilere havadan ve denizden tacizde bulundu.

Sabaha karşı filoya saldırıya başlayan İsrail komandoları, helikopterler ve zodyak botlardan Mavi Marmara gemisindeki sivillere önce sis ve ses bombaları attı, ardından hedef gözetmeksizin ateş açtı.

İsrail askerleri tarafından açılan ateşle 9 Türk yardım gönüllüsü hayatını kaybetti, 50'den fazla gönüllü de yaralandı. Başından vurulan aktivist Uğur Süleyman Söylemez'in 4 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra vefat etmesiyle de saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İHH İnsani Yardım Vakfında basın danışmanı olarak çalışan Cevdet Kılıçlar saldırı anını fotoğraflarken, 19 yaşındaki aktivist Furkan Doğan da kamerayla kayıt alırken helikopterden açılan ateşle başlarından ve göğüslerinden vurularak hayatını kaybetti.