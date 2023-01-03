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Dünya Müslümanların ilk kıblesine saldırı! Arap Birliği'nden İsrailli bakanın provokasyonuna tepki
Dünya

Müslümanların ilk kıblesine saldırı! Arap Birliği'nden İsrailli bakanın provokasyonuna tepki

İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir bugün tüm tepkilere rağmen polis eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girerek bölgede tansiyonu yükseltti. Arap Birliği İsrailli bakanın provokasyonuna tepki göstererek bunun, Müslümanların ilk kıblesine saldırı olduğu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 20:36:00 -
Müslümanların ilk kıblesine saldırı! Arap Birliği'nden İsrailli bakanın provokasyonuna tepki

Arap Birliği, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, baskın kınandı. Bunun, Müslümanların ilk kıblesine saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, atılan adımın; Filistin, bölge ve dünya barışına yansımalarının sorumluluğunun Netanyahu hükümetine ait olduğu kaydedildi.

5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren ilk İsrailli bakan

Provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif'e girmişti.
Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Mescid-i Aksa Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken bu baskınlar özellikle 2022 yılında arttı.

 

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