Müslümanların buruk heyecanı! Son teravih namazı kılındı
İlki 5 Mayıs Pazar günü kılınan teravih namazı bugün sona erdi. Müslümanlar, Ramazanın son teravihinde de camilere akın ederken buruk bir heyecan yaşadı.03 Haziran 2019 Pazartesi 01:31
Taha Emre Özdemir Ankara
İslam alemi Ramazan ayının sona ermesinin buruk heyecanını yaşıyor. Son teravih namazında da Müslümanlar camilere akın etti.
3 Haziran Pazartesi Arefe gününde son oruç tutulacak. İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazanın tamamlanmasıyla 4 Haziran Salı günü bayram coşkusunu yaşayacak.
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