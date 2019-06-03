Müslümanların buruk heyecanı! Son teravih namazı kılındı İlki 5 Mayıs Pazar günü kılınan teravih namazı bugün sona erdi. Müslümanlar, Ramazanın son teravihinde de camilere akın ederken buruk bir heyecan yaşadı.

Taha Emre Özdemir Ankara İslam alemi Ramazan ayının sona ermesinin buruk heyecanını yaşıyor. Son teravih namazında da Müslümanlar camilere akın etti. 3 Haziran Pazartesi Arefe gününde son oruç tutulacak. İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazanın tamamlanmasıyla 4 Haziran Salı günü bayram coşkusunu yaşayacak.

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