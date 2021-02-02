Müslümanları fişleyen provokatörlerden ‘onlar da bizimle’ palavrası!

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Boğaziçi Üniversitesi’nde sözde rektör ataması nedeniyle başlanan eylemler farklı bir boyut kazandı. Eylemlere öğrencilerden daha çok destek veren marjinal gruplar gençleri kışkırtmaya çalışırken, LGBT kulüpleri Kabe görselinin bulunduğu bir pankartı ayaklar altına alarak büyük bir skandala imza attı. Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Müslüman öğrenciler bu skandal tepki gösterirken, okulda daha büyük bir rezalet yaşandı. Kabe’ye yönelik saldırıya tepki gösteren Müslüman öğrencilerin isim ve iletişim adreslerinin tek tek listelendiği ve sosyal medya platformlarında yayınlandığı ortaya çıktı.

‘Müslüman öğrenciler destek veriyor’ yalanı

Kabe’yi savunan öğrencileri fişleyen Boğaziçi’ndeki marjinaller, şimdi de kim tarafından yazıldığı belli olmayan bir metinle, eylemlerine Müslümanları da ortak etmeye kalkıştı. “Boğaziçi Dayanışması” isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, okuldaki Müslüman öğrencilere ait olduğu iddia edilen bir açıklamaya yer verildi.

Müslüman öğrencileri fişleyen marjinallerin, dindarların da kendilerini savunduğunu iddia etmesi okuyanları güldürdü.

Söz konusu paylaşım şu şekilde: