0553 313 94 23

Müslümanlara saldırı düzenleyecekti! Karar verildi

Hollanda'da, Müslümanlara yönelik saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle tutuklanan bir çete liderinin cezası belli oldu.

07 Aralık 2018 Cuma 21:46
Müslümanlara saldırı düzenleyecekti! Karar verildi

Hollanda'da Zutphen mahkemesi, Müslümanlara yönelik saldırı planladığı gerekçesiyle bir ırkçı oluşumun liderini hapis cezasına çarptırdı.

Hollanda'da Zutphen mahkemesi, Müslümanlara yönelik saldırı planladığı gerekçesiyle bir ırkçı oluşumun liderini hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin yazılı açıklamasında, Müslümanlara yönelik terör saldırısı planladığı ve kaçak silah bulundurduğu gerekçesiyle 44 yaşındaki kişiye 3 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, zanlının Müslümanlara karşı şiddet uygulanmasını hak olarak kabul eden Anti Terör Tugaylarıolarak adlandırılan ırkçı ve aşırı sağcı bir örgütte liderlik yaptığı ifade edildi.

Söz konusu örgütte şiddet uygulamak için eğitim verildiği ve aşırı solculara karşı da eylemlerin konuşulduğu aktarılan açıklamada, insanlara inançları, görüşleri ya da siyasi tercihlerinden dolayı bir saldırıda bulunmanın halkın tamamı veya bir kısmında büyük korkuya yol açtığı kaydedildi.

3 yıl 4 ay hapis cezası istemişti

Zutphen Mahkemesindeki savcı iki hafta önce, Müslümanlara yönelik saldırı planlayan zanlı hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası istemişti.

Hollanda'da yaklaşık 4 ay önce, Müslümanlara terör saldırısı planladığı şüphesiyle bir kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtilmişti.

Silah ve mühimmat kanununu çiğnediği için 23 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada da alarm tabancası ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 21:46
  1. Hollanda
  2. Müslüman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli..
    2. Faaliyetler durduruldu: Avrupa..
    3. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur'..
    4. Oktay Derelioğlu kovuldu! 'Tezgaha..
    5. Türkmen cephesinden Irak hükümetine..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. "Hepimizin üzerinde sarı yelek var"
    8. Alanya'da ses yok! Kartal fırsat tepti
    9. Arap Birliği BM'nin Hamas kararından..
    10. Gösteriler Fransa'dan sonra bir ülkeye..
    11. Atakule umudun rengi turuncuya büründü
    12. 1 ton 271 kilogramlık eroinin altından..
    13. Müslümanlara saldırı düzenleyecekti!..
    14. "Kelebek çocuk Elfida"ya Haluk Levent..
    15. Asgari ücretli vatandaş ne yapacağını..
    16. Infantino sürpriz buluşmayı anlattı!..
    17. Fuhuş operasyonunda DEAŞ’lı terörist..
    18. Yemen hükümeti Griffiths'e taleplerini..
    19. Freni boşalan otobüs durağa daldı!..
    20. Kerkük'te selin vurduğu köyden 83 kişi..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"