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Müslümanlara saldıracaklardı... Enselendiler!

ABD'nin New York eyaletinin Delaware bölgesindeki bir Müslüman topluluğa bombalı saldırı planladıkları söylenen 3 kişi tutuklandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:23
Müslümanlara saldıracaklardı... Enselendiler!

Yerel basındaki haberlere göre, hafta sonu New York'un Rochester bölgesindeki Greece semtinde 18,19 ve 20 yaşlarındaki 3 kişi tutuklandı.

"Saldırı planlıyorlardı"

Mahkeme belgelerinde söz konusu üç kişinin çeşitli patlayıcı maddeler ve silah taşıdığı belirtildi ve bu kişilerin New York'a bağlı Delaware bölgesindeki Islamberg kasabasında yaşayan Müslümanlara bombalı saldırı planlamakla suçlandığı ifade edildi.

Islamberg, New York'un merkezinden bu bölgeye göç eden Pakistanlı din adamı Mubarek Ali Gilani ve takipçileri tarafından Catskills bölgesi yakınlarında kurulmuştu.

Bölgeye yönelik daha önceki yıllarda da çeşitli bombalı saldırılar planlanmış, zanlılar yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 09:23
  1. New York
  2. ABD
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