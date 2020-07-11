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Dünya

Müslümanlara koronavirüs bulaştırmak için harekete geçtiler

İngiltere'de Neo-Nazi ve aşırı sağcı grupların Yahudilere ve Müslümanlara koronavirüs bulaştırmak amacıyla eylemler düzenlemek için harekete geçtiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 14:49:00 - 2020-07-11 14:57:37
Müslümanlara koronavirüs bulaştırmak için harekete geçtiler

İngiltere Bağımsız Aşırı Irkçılığa Karşı Komisyon (CCE), İngiliz istihbaratına verdiği raporda, Neo-Nazi ve aşırı sağcı grupların Yahudilere ve Müslümanlara koronavirüs (Covids-19) bulaştırmak için eylemler düzenleyeceği bildirildi.

Takipçilerini teşvik ediyorlar

Raporda, “Aşırı sağ görüşlü İngiliz gruplar, Yahudiler ve Müslümanların da dahil olduğu topluluklara koronavirüs yaymak için takipçilerini teşvik ediyor” denildi.

CCE yetkilileri hükümet ve istihbarat yetkililerini uyararak, aşırı sağcı grupların üstesinden gelmek için acil bir hükümet politikasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.CCE yöneticisi Sara Khan, bu tür nefret gruplarının koronavirüs salgınını tehlikeli ve yanıltıcı komplo teorileri üretmek için kullandıklarını açıkladı.

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