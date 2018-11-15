Müslümanlara ateş püsküren Kemalistler, PKK'lılara sessiz!

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"Atatürk"ün arkasına sığınarak toplumu bölücü siyaset yürüten CHP ve temsilcisi olduğu kemalist zihniyet Mustafa Kemal’e saldıranlar PKK’lı olunca üç maymunu oynuyor.

Son dönemde ‘Mustafa Kemal’ üzerinden toplumun hassas noktaları dinamitlenmeye çalışılırken CHP’nin başını çektiği kemalistler de boş durmuyor. Milletin birliği ve bütünlüğünü hedef provokasyonlar karanlık odaklarca köpürtülürken Kemalist düşünceden beslenen CHP’nin başını çektiği kesim toplumun fay hatlarının tetiklemek için elinden geleni yapıyor. Mustafa Kemal’i bahane ederek provokatif açıklamalarla mütedeyyin insanları hedef haline getiren kemalistler, konu PKK’lılar olunca sessiz kalmayı tercih ediyor.

PKK’lılara tek laf yok, Müslümanlara ateş püskürdüler!

PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ittifak içerisinde olan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi Kadir Mısıroğlu’nu 9 Kasım’da ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef tahtasına oturarak “Atatürk’e saygısızlık” bahanesiyle ‘istifa etmesi’ çağrısında bulunmuştu. Yine ikiyüzlü kemalist zihniyet “Atatürk ilah değildir” diyen Emine Şahin’in tutuklanması için de yaygara koparmıştı. Konu Müslümanlar olunca saldırmak için her fırsatı değerlendiren CHP’liler ve diğer solak kemalistler ortakları HDP’nin çağrısıyla sokaklara inerek Atatürk büstlerinin üstüne çıkan, Mustafa Kemal’in heykellerini yakan ve taşlayan PKK’lılara ise tek laf etmemişti.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Taksim’deki Atatürk heykelinin tepesine çıkıp kafasına basarak PKK terör örgütünün ve teröristbaşı Öcalan’ın paçavralarını asmıştı. Ancak o dönemde ne Atatürkçülerden ne de CHP’den tek kelime eleştiri gelmedi.

Terör örgütü yandaşları Diyarbakır’da Van’da ve Şırnak’ta çukur eylemleri sırasında Atatürk büstlerini ateşe vererek tahrip etmişti. Ancak o dönemde HDP’lilerle birlikte Öcalan posterleri altında mitingler yapan CHP’den yine hiçbir açıklama yapılmamıştı.

Kobani olayları sırasında Diyarbakır'da PKK yandaşları bir öğrenci yurdundan söktükleri Atatürk büstünün kafasını yerlerde sürükleyerek top oynamıştı. Kemalistler ve kemalistleri kışkırtan solak medya yine gözlerini kapatmıştı.

İkiyüzlü kirli zihniyet

Sadece “Atatürk ilah değildir” dediği için bir üniversite öğrencisini hedef tahtasına oturtan, Mustafa Kemal’le ilgili gerçekleri korkmadan dile getiren tarihçi Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ettiği için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı istifa etmeye çağıran CHP’liler konu siyasi ortakları HDP ve PKK’lılar olunca sessiz kalmaları ‘ikiyüzlü’ kirli zihniyetlerini gösterdi.

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