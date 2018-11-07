“Müslümanlar ve Yahudiler Hristiyan olmadıkça..”

Münübe Yılmaz

ABD’de Cumhuriyetçi Parti'den kongre üyeliğine aday olan eski bir papaz Mark Harris, Müslüman ve Yahudiler Hristiyan olmadıkça, Kudüs’e barışın gelmeyeceğini söyledi. Geçtiğimiz sene Charlotte’s First Baptist Church’deki papazlık görevinden istifa eden Harris, skandal açıklamasında, 2011 yılında ziyaret ettiği Kudüs’te yaşayan halk için de ağır sözler sarfetti. " Yahudiler ve Filistinliler arasında yıllardır devam eden anlaşmazlığı algılayamadıkça, o kutsal topraklarda güçlü olamaz, bir şey yapamazsınız” ifadelerini kullanan Cumhuriyetçi Parti adaylarından eski papaz Harris “Tüm insanlar diz çöküp, Hz. İsa'nın tanrı olduğunu itiraf etmedikçe Kudüs'e hiçbir zaman barış gelmeyecek” dedi. Müslüman ve Yahudilerin, Hristiyanlığı seçmedikleri için Hz. İsa ile olan bağlarını hiç kuramadıklarını ve bu yüzden Kudüs şehrinde yaşayanların kalplerinin de hiç bir zaman huzur bulamayacağını iddia eden Harris, daha önce de Avrupa’ya göç eden Müslümanların, Avrupa değerleri için tehlike arz ettiğini ve İslam’ın şeytani bir din olduğunu dile getirmişti. Harris’in Müslüman ve Yahudiler ile ilgili yaptığı açıklamalara Cumhuriyetçi Parti’den henüz bir yorum gelmedi.