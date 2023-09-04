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Avrupa Müslümanlar üzgün iken Avrupalılar nasıl rahat edecek? Kur'an-ı Kerim saldırıları sonrası İsveç'te isyan başladı...
Avrupa

Müslümanlar üzgün iken Avrupalılar nasıl rahat edecek? Kur'an-ı Kerim saldırıları sonrası İsveç'te isyan başladı...

Yeniakit Publisher
2023-09-04 12:14:00 -
Müslümanlar üzgün iken Avrupalılar nasıl rahat edecek? Kur'an-ı Kerim saldırıları sonrası İsveç'te isyan başladı...

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından Müslümanlar isyan başlattı. Gençler yol kesip onlarca aracı ateşe verdi ve polise taşlarla saldırdı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından Müslümanlar isyan başlattı. Gençler yol kesip onlarca aracı ateşe verdi ve polise taşlarla saldırdı.

İsveç'in Malmö kentinde Müslümanların yoğun olduğu Varnhemstorget bölgesinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e saldıran Irak asıllı Salwan Momika'yı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alınmış bunlardan da 3 kişi tutuklanmıştı.

Momika, Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada karşı göstericilerin müdahalesi sonucu olay yerinden zırhlı araçla kaçırılmıştı.

Gençlerin isyanı sürerken olay yerine İsveç'in değişik yerlerinden yüzlerce polis gönderildi. Polis olayların başka şehirlere sıçramasından korkuyor.

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