Müslümanlar üzgün iken Avrupalılar nasıl rahat edecek? Kur'an-ı Kerim saldırıları sonrası İsveç'te isyan başladı...
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından Müslümanlar isyan başlattı. Gençler yol kesip onlarca aracı ateşe verdi ve polise taşlarla saldırdı.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından Müslümanlar isyan başlattı. Gençler yol kesip onlarca aracı ateşe verdi ve polise taşlarla saldırdı.
İsveç'in Malmö kentinde Müslümanların yoğun olduğu Varnhemstorget bölgesinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e saldıran Irak asıllı Salwan Momika'yı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alınmış bunlardan da 3 kişi tutuklanmıştı.
Momika, Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada karşı göstericilerin müdahalesi sonucu olay yerinden zırhlı araçla kaçırılmıştı.
Gençlerin isyanı sürerken olay yerine İsveç'in değişik yerlerinden yüzlerce polis gönderildi. Polis olayların başka şehirlere sıçramasından korkuyor.