Müslümanlar Hindu zulmüne isyan etti

Yakup Sarıçiçek

Hindistan’da 2014’te genel seçimleri kazanarak başbakanlık koltuğuna oturan Narendra Modi yönetiminde Müslümanlara saldırılar bitmiyor... Hindu milliyetçiliği üzerinden ırkçı bir tutum sergileyen Modi yönetimi, inek eti yedikleri ve İslam dinine inandıkları gerekçesiyle Müslümanlara yapılan saldırılara genelde sessiz kalıyor. Saldırganların cezalandırılmadığı ülkede Müslümanlara yönelik şiddet ve linç olayları da her geçen gün artıyor.

Son olarak Uttar Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki Müslüman çocuk takkesini çıkartmadığı ve “Jai Shri Ram (Rabbimiz Ram’ı selamlarız)” demediği için bir grup Hindu tarafından feci şekilde dövüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Uttar Pradeş’in Kanpur kasabasında yaşayan Muhammed Taj, cuma namazından evine döndüğü sırada bir grup Hindu tarafından durduruldu.

İnsanlar gelince kaçtılar

Taj’ın önünü kesen 3-4 kişiden oluşan motosikletli bir grup, Müslüman çocuktan takkesini çıkartmasını ve Hinduizm’e ait “Jai Shri Ram (Rabbimiz Ram’ı selamlarız)” gibi bazı sözler ve ilahiler söylemesini istedi. Grubun istediklerini yapmayı reddeden Taj, tekmelendi ve yumruklandı. Muhammed Taj, motosikletli grup tarafından çok kötü dövüldüğünü söyledi.

Kendisini tehdit ettiklerini ifade eden Taj, “Takkemi çıkartmam için tehdit ettiler. ‘Jai Shri Ram’ dememi istediler. İnsanlar bana yardım etmeye geldiklerinde olay yerinden kaçtılar” şeklinde konuştu.

Modi’ye çağrı yaptılar

Hindistan’da Tabrez Ensari (24) adında Müslüman genç, geçen hafta Jharkhand eyaletinde bir Hindu çete üyeleri tarafından elektrik direğine bağlanarak 12 saat dövülmüş ve hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Son saldırının ardından ülkedeki Müslümanlar da sokaklara döküldü. Bangalore kentinde sokağa inen Müslümanlar, Modi’ye ve partisi Bharatiya Janata’ya (BJP) yönelik bir protesto gösterisi yaptı. Müslümanlar, linç olaylarının durdurulmasını isterken Hindu çetelerin cezalandırılması çağrısında bulundular.