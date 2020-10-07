Müslümanlar çetelere karşı ayaklandı! Mülteci kamplarında çatışma
Bangladeş'te bulunan Arakan mülteci kamplarında uyuşturucu çeteleri arasında çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.
Bangladeş'te bulunan Arakan mülteci kamplarında uyuşturucu çeteleri arasında yaşanan şiddet olaylarında 8 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Bangladeş'te bulunan ve 700 bine yakın sivilin yaşadığı Arakan mülteci kamplarında, son dönemde uyuşturucu çetelerinin faaliyetleri artış gösteriyor.
Arakanlı Müslümanlar ayaklandı
Bölgede uyuşturucu trafiğinin artması ve kaçakçıların kamplarda etkinliğini artırması üzerine, Arakanlı siviller çetelere karşı ayaklandı.
Yaklaşık bir haftadan beri süren çatışmalar nedeniyle Bangladeş hükümeti bölgeye güvenlik güçlerini sevk etti.
Uyuşturucu çeteleri saldırılar düzenlemişti
Uyuşturucu çeteleri son dönemde kamplarda sivillere yönelik saldırılar düzenlemiş, birçok sivil hayatını kaybetmişti.
Kamplarda uyuşturucu çetelerine karşı mücadeleye, bölgede faaliyet gösteren Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun (ARSA) da katıldığı ifade ediliyor.
ARSA, geçtiğimiz gün bölgede uyuşturucu çetelerine uyarı niteliğinde bir açıklama yayınlamıştı.
Kaynak: Mepa News