Müslümanlar “berat”ını istedi

Mü’minler, dün akşam Berat Gecesi’nde ellerini af ve mağfiret için semaya açtı.

Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği bu gecede, Müslümanlar camilere akın ederek günahlarından arınmak için Allah’a yakardı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, bir Berat Kandili mesajı yayınladı. İslam aleminin Berat Kandilini tebrik eden Erbaş, “Kendisi için istediği güzellikleri herkes için isteyebilenler kemale erecek, yetimin, yoksulun, mazlumun ve darda kalmışın yardımına koşanlara Allah yardım edecektir” ifadelerini kullandı.