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İSLAM Müslümanlar “berat”ını istedi
İSLAM

Müslümanlar “berat”ını istedi

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz 45 binden fazla insanımız sebebiyle buruk geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 10:12:00 -
Müslümanlar "berat"ını istedi

Mü’minler, dün akşam Berat Gecesi’nde ellerini af ve mağfiret için semaya açtı.

Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği bu gecede, Müslümanlar camilere akın ederek günahlarından arınmak için Allah’a yakardı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, bir Berat Kandili mesajı yayınladı. İslam aleminin Berat Kandilini tebrik eden Erbaş, “Kendisi için istediği güzellikleri herkes için isteyebilenler kemale erecek, yetimin, yoksulun, mazlumun ve darda kalmışın yardımına koşanlara Allah yardım edecektir” ifadelerini kullandı.

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