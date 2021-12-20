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Dünya Müslümanlar ayaklandı! Peygamberimizle ilgili alçak paylaşım
Dünya

Müslümanlar ayaklandı! Peygamberimizle ilgili alçak paylaşım

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde sosyal medyada Hz. Muhammed’le ilgili yapılan küstah bir paylaşım Müslümanları ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 23:32:00 -
Müslümanlar ayaklandı! Peygamberimizle ilgili alçak paylaşım

Münübe Yılmaz

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde sosyal medyada Hz. Muhammed’le ilgili yapılan küstah bir paylaşım Müslümanları ayağa kaldırdı. Maharaştra’nın Yavatmal bölgesinde, önceki akşam, sosyal medyada viral hale gelen İslam dinini aşağılayıcı bir paylaşım sebebiyle tahrik olan halk, çok sayıda dükkan, ev ve araca zarar verdi. Protesto gösterileri sırasında yangın çıkarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zorba Hindistan, Keşmir’deki Srinagar Ulu Camii'ni kapattı

Öte yandan, Hindistan hükümeti, işgali altında tuttuğu Keşmir'de bulunan Srinagar Ulu Camii'ni kapatmaya karar verdi. 600 yıllık caminin tarihinde ilk kez kapatıldığı öğrenildi. Tarihi caminin kapatılması, Narendra Modi hükümetinin insan hakları ve din özgürlüğü politikalarının sorgulanmasına neden olurken, hedeflerin odağındaki Hintli yetkililer, “Srinagar Ulu Camii'nin Hindistan'ın Keşmir bölgesi üzerindeki egemenliğine meydan okuyan protestolar ve çatışmalar için bir merkez olarak kullanıldığını” iddia etti.

 

 

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Yorumlar

hüseyin

Gün gelir müslüman derin uykudan uyanır
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Gayret

Pakistana her türlü destegi verelim ki bu soysuz putperestlere had bildirsinler
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