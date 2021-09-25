Müslümanı vahşice katlettiler

Müslümanların büyük baskı ve zulüm altında olduğu Hindistan’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti. Hindu ırkçılarınn Müslüman karşıtı insan avının hız kesmeden devam ettiği ülkenin Assam eyaletinde güvenlik güçlerinin desteğini alan ırkçı Hindular bir Müslümanı canice öldürdü.



Pakistan medyasının aktardığı bilgilere göre ırkçı bir yapılanma olan RSS Hindutwa çeteleri güvenlik güçlerinin verdiği cesaretle Müslümanlara saldırıyor.



Hindistan’ın paramiliter güçlerinin saldırılarını artırdığı Hindistan’da video kaydına alınan bir saldırıda, Hindu çete üyelerinin bir Müslümanı yere yatırıp işkence ederek öldürdükleri gözlendi. Katliam sırasında bir gazetecinin de vahşete katılıp Müslümanı linç edenlere yanında yer alması dikkat çekti.



Bölgede yaşayan yüzlerce Müslümanın saldırılarda hayatını kaybettiği aktarılırken Hindistan’ın milliyetçi hükümetinin lideri Narendra Modi ise sessizliğini koruyor. Dünya da Hindu zulmüne sessiz kalıp sadece seyrediyor.