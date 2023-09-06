Müslümana zulüm her yerde! Sırf Boşnak olduğu için saldırıya uğradı

Bosna Hersek’in Sırp Cumhuriyeti’ne (RS) bağlı Zvornik şehri yakınlarındaki Gornja Kamenitsa'da yaşayan Senad Seyfiç 3 Eylül tarihinde Sırplar tarafından saldırıya uğradı. Seyfiç, aracında hareket halindeyken iki araç tarafından sıkıştırıldığını, yoldan çıkmaya zorlandığını ifade etti. Önüne geçen araç tarafından durdurulan Seyfiç, iki kişinin araçtan inerek kendisine küfürler eşliğinde vurmaya başladıklarını, boğmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Saldırganların yakalanarak şehir karakoluna getirildikleri, sorguya alındıkları ve konuyla ilgili takibin yapıldığı bildirildi. Ancak Gornja Kamenitsa halkı polisin samimiyetine inanmak istese de geçmişte yaşanan olumsuz olaylardan dolayı kuşkulu yaklaştığı çevrede konuşulanlar arasında.

Saldırıya katılanlar Sırp Cumhuriyeti’nde aşırı milliyetçiler tarafından düzenlenen bir festivale katıldıkları ve aşırı alkollü oldukları ve polisin Gornja Kamenitsa’da güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

İSLAM BİRLİĞİ KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Saldırıya Bosna-Hersek İslam Birliği Reisül-uleması Hüseyin Kavazoviç tepki gösterdi. Yetkililere, evlerine dönme kararlılığı gösterenler için artık bir şeyler yapma çağrısında bulundu. Kavazoviç, “Vişegrad, Bratunac ve Kamenitsa'daki kanlı yüzlerin ardından ne olacak? Geri dönenlerin yaralarının sarılması ve BHF'deki bazı siyasi elitlerin açıklayıcı desteği tek cevap mı olacak? Failler bulunursa, her şey resmi bir kabahat soruşturmasıyla mı sonuçlanacak? Nefret suçları ne zaman yeterince kovuşturulacak? Boşnaklara, Müslümanlara ve diğer azınlıklara karşı nefret ve hoşgörüsüzlük ortamı oluşturulanlardan ne zaman hesap sorulacak?” ifadelerini kullandı.

SON ZAMANLARDA BOŞNAKLARA SALDIRILARDA ARTIŞ VAR

Geçtiğimiz aylarda Sırplar Surmanci’de, Vişegrad’da ve Bratunac’ta Boşnakların kendilerine, mescitlerine ve evlerine saldırılar gerçekleştirilmişti. Can kaybının olmadığı saldırıların tehdit ve hakaret içerdiği dile getirilmişti. Yapılan eylemlerin Sırp Cumhuriyeti’ndeki evlerine dönmeye çalışan Boşnakları yıldırmaya yönelik olduğu belirtiliyor. Sistematik hale gelen eylemler için Boşnaklar yetkililerden yardım bekliyor.

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