Müslümana kelepçe HAİNE EL PENÇE

Hantal yapısından bir türlü kurtulamayan, adaletin sembol kurumu olmasına rağmen yanlış kararlarla hep tartışmaların odağında olan Türkiye’deki yargı mekanizması eleştirilmeye devam ediyor. Hukuki garabetler içeren yargılamalar ve uyduruk gerekçelerle hapsedilen dindar mahkumların zindanlarda ömürlerinin çalındığı günümüzde, devlete ihanet, terör gibi ağır suçlamalarla yargılanan skandal isimler hakkında tek tek tahliye kararları veriliyor.

Mazlumlar çile çekiyor, onlar girip çıkıyor

28 Şubat, Sivas, Hizbuttahrir, Vasat, Hizbullah, İBDA-C gibi davalardan yüzlerce mahkumun cezaevlerinde unutulduğu Türkiye’de, haklarındaki ağır suçlamalara rağmen azgın azınlığın feveranlarıyla skandal isimler tek tek cezaevlerinden çıkarılıyor. ETÖ de FETÖ de yargının yanlış kararları sonucu sosyal sahada geniş alanlar bulabiliyor. Casusluk toplantılarında suçüstü yakalananlar da kolaylıkla tahliye edilebiliyor, yabancı devletler adına ajanlık yapan hainler de... Çeyrek asrı bulan hükümlülük süreçlerinde ağır uygulamalara tabi tutulan Sivas davası tutukluları sesini kimseye duyuramıyorken, HDPKK yandaşları cezaevlerinin ön kapısından girip arka kapısından çıkabiliyor. Hilafet istedikleri için Hizbuttahrir üyeleri de bir bir cezaevlerine atılıyor.

Hainler serbest

Camide Kur’an eğitimi verdiği için gözaltına alınan ve “Hizbullah örgütü” kılıfıyla cezaevlerine doldurulan 28 Şubat mağdurlarının feryatlarını duyan çıkmazken, yargı mekanizması FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ve Adil Öksüz’ü dahi tutuklamayı beceremedi. İslami duyarlılığından dolayı çeşitli uyduruk gerekçelerle hapsedilen muhafazakarların dosyalarının yeniden açılması taleplerine “Yargının yükü zaten ağır, yeniden dosya açmalar külfeti artırır” savunması yapan hukuk erkleri; Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Sarıkız gibi davalarının yeniden görülerek tüm sanıkların beraat ettirilmesini sağladı.

Tut-bırak!

İşte yargı mekanizmasının son dönemdeki büyük tepki çeken kararlarından yalnızca birkaçı:

Enis Berberoğlu: MİT’in gizli görüntülerini casusluktan hüküm giyen Can Dündar’a verdi, 1 yıl tutuklu kalıp serbest bırakıldı.

Ahmet Şık: Türkiye’ye yönelik olarak “devletiniz teröristtir” dedi, savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katilleriyle röportaj yaparak canilerin borazanlığını yaptı. Kısa süre cezaevinde tutulan Şık hem tahliye edildi hem de TBMM’ye sokuldu.

Kadri Gürsel:Yazı ve yorumlarıyla yıllar boyunca İsrail yandaşlığı yaptı. Hakkındaki İsrail ajanlığı iddiaları artarak devam etti. 2016’da Cumhuriyet gazetesi soruşturması çerçevesinde tutuklanan Gürsel, 330 gün sonra tahliye edilerek hem popülerleştirildi, hem de mağduriyet payesi kazandırıldı.

Deniz Yücel: Gazeteci kisvesi altında PKK’lılarla defalarca görüştüğü saptandı ve tutuklandı. Alman ajanı Deniz Yücel, 354 gün “misafir” edildiği cezaevinden tahliye edilir edilmez Almanya’ya kaçtı.

Can Dündar: Gizli MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesinde yayınladıktan sonra hakkında başlatılan soruşturma sonucu kısa süreliğine tutuklandı. Ardından salıverilen Can Dündar, yargılaması devam ederken Almanya’nın yolunu tuttu.

Taner Kılıç: ByLock kullandığı tespitiyle tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç tahliye edildi. Kılıç, Haçlı Batı’nın operasyon üssü olan Uluslararası Af Örgütü’nün yıkıcı faaliyetlerinin başına tekrar döndü. Kılıç, FETÖ’cü Zaman genel yayın yönetmeni Mehmet Kamış’ın da kayınbiraderi.

Büyükada Davası: İnsan hakları aktivisti sıfatıyla İstanbul Büyükada’da gizli toplantı gerçekleştiren 10 ajan, MİT tarafından suçüstü yakalandı. Birçoğu yabancı uyruklu olan ajanların tümü yargılama sonucunda serbest bırakıldı.

ETÖ de çıktı FETÖ de...

Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Sarıkız davaları yeniden görüldü, tüm sanıklar beraat etti. 2002 ile 2009 yılları arasında yürütülen sinsi darbe faaliyetleri açığa çıkarılamadı.

Ekrem Dumanlı: FETÖ’nün medya çetesinin elebaşlarından Ekrem Dumanlı, Tahşiye grubuna yönelik kumpasta aktif rol aldığı gerekçesiyle 2014’te tutuklandı. 1 hafta bile cezaevinde tutulamayan Dumanlı, yargı kararıyla serbest bırakıldıktan sonra Adil Öksüz gibi firar ederek kayıplara karıştı.

Yunanlı askerler:Edirne’de yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Teröriste öyle Müslümana böyle

FARUK ARSLAN

