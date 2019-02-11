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Müslüman vekil: İsrail ABD'li siyasilere para ödüyor!

ABD'nin Minnesota Temsilcisi Somali asıllı Müslüman siyasetçi İlhan Omar'ın, sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) terör devleti İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini söylemesi tartışma başlattı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:08
Müslüman vekil: İsrail ABD'li siyasilere para ödüyor!

Tartışma, Temsilciler Meclisi azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCharthy'nin İlhan Omar ile Filistin asıllı Michigan Temsilcisi Raşida Tlaib'ı İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı cazlandırmakla tehdit etmesine yönelik bir habere İlhan Omar'ın cevap vermesi ile başladı.

"Benjamin'in bebeği"

Bir gazetecinin söz konusu haberi Twitter hesabından "ABD siyasilerinin Amerikalıların ifade özgürlüğüne mal olacak kadar başka bir ülkeyi savunması ilgi çekicidir." notuyla paylaşmasına İlhan Omar da siyasilerin İsrail lobisinden aldığı paraları kastederek "Bunlar hep Benjamin'in bebeğinden dolayı" diye karşılık verdi.

Omar, Twitter’da yaptığı açıklamaya tepki gösteren bu paylaşımı retweet ederek "Her şey Benjamin’in bebeği ile ilgili" dedi. Benjamin ile ABD dolarının üzerindeki Benjamin Franklin’i kasteden Omar, "bebeği" ifadesiyle de İsrail’in ABD’nin bebeği gibi olduğuna dikkat çekti.

Bunun üzerine ise İsrail yanlısı bir gazeteci de "İlhan Omar'ın İsrail taraftarı olması için Amerikalı siyasetçilere kimin para verdiğini bilmek isterdim. Aslında tahmin edebiliyorum. Çok kötü Kongre üyesi. Bu ikinci antisemitik kinaye oldu." paylaşımında bulundu.

Omar buna karşılık ise "AIPAC" paylaşımında bulununca tartışma büyüdü.

Omar'a "özür dile" çağrısı

İsrail yanlısı ve Filistin karşıtı duruşu ile bilinen Amerikan Yahudi Komitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İlhan Omar, Yahudi bir kuruluşun Amerikalı siyasetçileri satın aldığını savunması hem açık bir şekilde yanlış ve ilginç bir şekilde antisemitiktir. Amerikalı siyasetçiler İsrail taraftarıdır çünkü Amerikalılar da öyle. Özür dile." ifadelerine yer verdi.

Yine İsrail yanlılığı ile bilinen AIPAC'tan yapılan açıklamada, "ABD-İsrail ilişkilerini güçlendirmek üzere demokratik sürece katılmakta gurur duyuyoruz. Bizim iki partili abalarımız Amerikan değer ve menfaatlerini yansıtıyor. Bu önemli işe yönelik bilgisiz ve meşru olmayan saldırılar bizi caydırmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kongre üyelerinden tepki

Omar'ın paylaşımına Kongre üyeleri de tepki gösterdi.

Tlaib ve Omar'ı cezalandırmakla tehdit eden McCarthy, Omar'ın paylaşımına karşı ise "Yahudi karşıtı imaların Kongre koridorlarında yeri yok. Bu düşüncesiz dile yönelik Demokrat yönetimin sessiz kalması tehlikelidir." ifadesine yer verdi.

Başka kongre üyeleri de Omar'ı eleştirirken Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Çoğunluk lideri Demokrat Steny Hoyer'den ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:08
  1. Kevin McCharthy
  2. İlhan Omar
  3. İsrail
  4. ABD
  5. para

YORUM YAZ

  • mahoagamahoaga20 dk önce
    Siyonistlerin, siyonist katliam ve dolaplarını dillendiren herkesi pasifize etmek ve susturmak için başvurdukları ilk liman; 'Antisemitik' iftirasıdır. Semit olan Arapları her türlü iftira, katliam ve soykırıma uğratırken, kendi siyonistler 'antisemit' olmuyorlar, ama en ufak İsrail ve siyonist zulmünü eleştirmede başkaları antisemit oluyor!
  • HERZAMAN AZINLIKLAR EZİLECEK DEĞİLYA HERZAMAN AZINLIKLAR EZİLECEK DEĞİLYA 33 dk önce
    TURP GÜZELBİR SEÇİM YATIRIMI AZINLIK MÜSLÜMAN OYLARINI NIMI KAPACAK
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu41 dk önce
    dünyayı karıştıran ve bu kadar kan dökülmesine sebeb olan abd israil ve dünyada her türlü felaketi belayı insanlığın başına bela eden bir elin parmaklarını geçmetecek ailelerin sadece dünya menfaatları uğruna kan döküp terörü destekleyip bu yolla tüm emellerini gerçekleştirmeye çalışan bu vampirlerin sonunu yine ALLAHCC. hu İZNİ İLE BU MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ GETİRECEKTİR UYANIK OL MÜSLÜMAN HİÇ DURMADAN ALLAHCC. hu İÇİN ÇALIŞIP TEKNOLOJİDE BİLİMDE HER ALANDA BAŞARILI OLUP ÇOK KALİTELİ MANEVİ DEĞERLERİNE SAHİP ALLAHCC. hu İÇİN YAŞAYAN İNSANLIĞA VE İNANCINA DEĞER VEREN BİR NESİL YETİŞTİRİP İNSANLIĞIN VE TÜM İSLAM ALEMİNİN HUZURU İÇİN ÇALIŞMALIYIZ BAŞKA YOLU YOK ALLAHCC.hu İYİ BİR KUL OLMALIYIZ.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 47 dk önce
    Gerçekleri Duymak İşlerine Gelmemiştir.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu48 dk önce
    Yinede ihtiyatlı olmak gerek ama olsun ,,Ama biz Türkler hiç kendimizden hiç hesap verdikmi kendimizeyurt dışında kaç milyon Türk var yanlz Avrupada 6 milyon düşün dünya genelinde en az 12 milyon yakın Türk var bizim bu Türkler ne yaptılar Avrupa meclisne girerler kendi Vatanına Milletine sırt çevirir üstelik hainlik,uşşaklık yapmaktan ne yaptılar,,Somali gibi bir ülkeden kız hemde çıkıp Amerikada Amerikayı suçluyor İsraili tehdit ediyor,,yazıklar olsun bize hep kendi kendimizi şişiriyoruz başka bir şey yok,,herşeyimiz bar ama Milli ruh be imanımız bitmiştir,,Vesselam,,
  • CüneytCüneyt49 dk önce
    Susturmaya da çalışıyorlar. Aferim İlhan abi.

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