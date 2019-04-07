Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. ABD Afrika Komutanlığı ise Libya'daki personelinin geçici olarak tahliye edildiğini duyurdu.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'ebağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında Trablus çevresinde sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı. Trablus'un güney cephesi ile ilk kez kentin orta kesimlerinden silah sesleri yükseliyor. ABD personelini ülkeden çekti Ülkedeki durumu izlemeye devam edeceklerini duyuran ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Libya'daki personelinin geçici olarak tahliye edildiğini duyurdu. 7 ölü 55 yaralı UMH'ye bağlı Yaralı ve Saha Sağlık Birimi Sözcüsü Malik Mersit, özel televizyon kanalı Ahrar'a yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını söyledi.

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