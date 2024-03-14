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Dünya Müslüman ülke liderleri Erdoğan'ın açtığı yolda yürüyor! Malezya Başbakanı Alman mevkidaşını yerin dibine soktu...
Dünya

Müslüman ülke liderleri Erdoğan'ın açtığı yolda yürüyor! Malezya Başbakanı Alman mevkidaşını yerin dibine soktu...

Yeniakit Publisher
2024-03-14 01:15:00 - 2024-03-14 01:29:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyonist İsrail karşısındaki dirayetli duruşu, İslam ülkelerine cesaret veriyor.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ortak basın toplantısı düzenlediği Alman mevkidaşı Olaf Scholz'a tokat gibi sözlerle "Gazze" hesabı sordu.

Scholz, siyonist İsrail'i destekleyen ifadelerle, "İsrail ile özel ve iyi bir ilişkimiz var. İsrail bize güvenebilir. Alman politikası bu doğrultuda gelişmeye devam edecek." dedi.

Malezya Başbakanı İbrahim, Alman mevkidaşına tokat gibi sözlerle karşılık verdi. İbrahim, "Filistinlilerin hakları ne olacak? İnsanlığımız nerede? Bu ikiyüzlülük neden?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayeti cesaret veriyor!

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünde bir kez olsun dik duruşundan taviz vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Gazze konusunda haddini bildirmişti.

Erdoğan, Almanya Başbakanı'nın Gazze iki yüzlülüğüne şu sözlerle karşılık vermişti:
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Açık ve net konuşmayı severim. Burada da açık ve net konuşacağım. Çünkü 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor, 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibariyle 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüştür. Artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu.

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