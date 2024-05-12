Müslüman Türkiye’de olsa ‘yaşama müdahale’ diye zırvalarlar! Gavurun turizm merkezinde alkol yasağı

Halka açık alanlarda tüketilen alkol toplumu rahatsız ederken, Türkiye'de konuya ilişkin yapılan her girişim laikçiler tarafından hedefe konuyor. Ancak Avrupa ülkelerinde, dinleri İslam olmamasına rağmen, alkolün topluma olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak önlem alınıyor.

İspanya'nın önemli turizm merkezleri Mayorka ve İbiza'da halka açık yerlerde alkol tüketmek yasaklandı.

İspanya yayın organı Bild'in haberine göre alkol yasağına uymayanlara bin 500 euro ceza kesilecek.

Marketlere alkol satış saati kısıtlaması!

Öte yandan yine aynı turizm merkezlerinde saat 21:30 -08:00 arasında ise alkol satışı yasaklandı. Alkol satan dükkanlar 21:30'da kapatacak. Alkol rafını kapalı tutmak yeterli sayılmamakla birlikte bu marketler de kapanan dükkanlar arasında yer alacak.