Müslüman Türk düşmanı Al-Arabiya: Türkiye'ye yaptırım uygulanacak
Paralı, petrol zengini ve Müslüman Türk düşmanları tarafından desteklenen Al-Arabiya’ya bağlı Al-Hadath'da Libya mesalesi nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını iddia etti.
Al-Arabiya’ya bağlı Al-Hadath da gerçeği yansıtmayan bir haber yayınladı ve Türkiye’nin ABD yönetimi tarafından yaptırımla tehdit edildiğini açıkladı.
Yalan haberlerle tanınıyor
Asılsız haberlerle tanınan, Al-Hadath geçtiğimiz günlerde Libya ve Irak’taki olaylara dair oyun görüntülerini gerçek görüntü olarak lanse etmesi ile gündem olmuştu.