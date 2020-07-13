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Dünya

Müslüman Türk düşmanı Al-Arabiya: Türkiye'ye yaptırım uygulanacak

Paralı, petrol zengini ve Müslüman Türk düşmanları tarafından desteklenen Al-Arabiya’ya bağlı Al-Hadath'da Libya mesalesi nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 00:46:00 -
Müslüman Türk düşmanı Al-Arabiya: Türkiye'ye yaptırım uygulanacak

Al-Arabiya’ya bağlı Al-Hadath da gerçeği yansıtmayan bir haber yayınladı ve Türkiye’nin ABD yönetimi tarafından yaptırımla tehdit edildiğini açıkladı.

Yalan haberlerle tanınıyor

Asılsız haberlerle tanınan, Al-Hadath geçtiğimiz günlerde Libya ve Irak’taki olaylara dair oyun görüntülerini gerçek görüntü olarak lanse etmesi ile gündem olmuştu.

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