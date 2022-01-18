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Dünya Müslüman takım arkadaşı için öyle bir şey yaptı ki…
Dünya

Müslüman takım arkadaşı için öyle bir şey yaptı ki…

Avustralya millî kriket takımı kaptanı Pat Cummins, Müslüman takım arkadaşı için kutlama sırasında şampanya patlatılmasını yasakladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 22:49:00 -
Müslüman takım arkadaşı için öyle bir şey yaptı ki…

Münübe Yılmaz

Avustralya millî kriket takımı kaptanı Pat Cummins, Müslüman takım arkadaşı için kutlama sırasında şampanya patlatılmasını yasakladı. Edinilen bilgiye göre, önceki gün Avustralya ile İngiltere arasında oynanan ve Avustralya’nın 4-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından yapılan kutlamada, saha içinde şampanya patlatıldı. Avustralya takımının Müslüman oyuncusu Usman Khawaja ise inancından dolayı kutlamaya katılmadı. Durumun farkına varan takım kaptanı Pat Cummins, Müslüman oyuncu Khawaja’nın da sevince ortak olabilmesi için diğer oyuncuların elindeki şampanya şişelerini tek tek topladı. Daha sonra Khawaja'yı kutlamanın yapıldığı platforma davet eden Cummins, gülümseyerek Khawaja'yı bekledi. Söz konusu hareket sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Cummins "Küçük ama güçlü bir hareket" sözleriyle övüldü.

 

 

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