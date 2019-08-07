İSTANBUL (AA) - Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Başkan Vekili Taner Aydın, geçen yıl kendi ülkelerinden başka ülkelere 131 milyon Müslüman turistin tatile gittiğini belirterek, "Müslüman seyahat pazarına hakim olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

IHATO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, "Müslüman dostu" turizm pazarında faaliyet gösteren turizm işletmelerini kapsayacak şekilde "Helal Turizm Ekosistemi Standartları"nın oluşturulması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Aydın, söz konusu çalışmanın paydaşlarını; Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Helal Akreditasyon Kurumu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü, Türk Standardları Enstitüsü ve Diyanet İşleri Başkanlığının oluşturduğunu kaydetti.

Geçen yıl kendi ülkelerinden başka ülkelere 131 milyon Müslüman turistin tatile gittiğini belirten Aydın, "Müslüman seyahat pazarına hakim olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.





- "Müslüman seyahat pazarından bu yılki hedefimiz 10 milyar 500 milyon dolar"





IHATO Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin de Türkiye'ye geçen yıl Müslüman seyahat pazarından gelen toplam turist sayısının 7 milyon kişi ile 9 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturduğunu aktardı.

Tekin, "2019'da ise Müslüman seyahat pazarından gelen toplam turist sayısının 9 milyon kişi ile 10 milyar 500 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Her geçen gün büyüyen Müslüman seyahat pazarına başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşların dikkatini çekmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, dernek yönetiminin, geçen yıl 170 milyar dolarlık hacme ulaşan Müslüman seyahat pazarı konusundaki düşüncelerini arz etmek için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiğini de bildirdi.



Türkiye'ye birkaç saat uçuş mesafesinde, kişi başı gelir düzeyi 15 bin doların üzerinde olan ve 55 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'dan geçen yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının sadece 1 milyon kişi olduğunu aktaran Tekin, bu rakamı 2020'de 2 milyona, 2030'da ise 15 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.





- "İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde açık ara farkla birinciyiz"





IHATO Başkan Yardımcısı Yusuf Yücel ise Türkiye genelinde helal turizm konseptinde "Müslüman dostu" otelcilik hizmeti veren tesislerin toplam yatak kapasitesinin yaklaşık 40 bin olduğunu bildirdi.

Yücel, mevcut tesislerin kapasitesinin büyük oranda iç pazardaki ve gurbetçilerden gelen talep ile doldurulduğunu, bu durumun da sektörün henüz yurt dışı pazar potansiyeline erişim sağlayamadığını gösterdiği kaydetti.

Türkiye'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülke içerisinde karşıladığı turist sayısı ve elde ettiği turizm geliri bakımından açık ara farkla birinci sırada olduğunu belirten Yücel, mevcut başarının Müslüman seyahat pazarında da yakalanabilmesinin birkaç yıllık sistematik bir çalışma ile mümkün hale gelebileceğini vurguladı.



