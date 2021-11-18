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Dünya Müslüman oyuncuyu köşeye sıkıştırıp zorla içki içirmişler
Dünya

Müslüman oyuncuyu köşeye sıkıştırıp zorla içki içirmişler

İngiltere'nin tarihi spor kulüplerinden biri olan Yorkshire County Kriket Kulübü’ndeki ırkçılık ve İslam düşmanlığını kamuoyuna açıklayan ilk isim olan eski Yorkshire kriket oyuncusu Azeem Rafiq, Batı’nın kirli yüzünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Pakistanlı Müslüman kriket oyuncusu, henüz 15 yaşındayken yerel bir kulüpte oynadığı sırada köşeye sıkıştırılıp kendisine zorla şarap içirildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:36:00 -
Müslüman oyuncuyu köşeye sıkıştırıp zorla içki içirmişler

Münübe Yılmaz

İngiltere'nin tarihi spor kulüplerinden biri olan Yorkshire County Kriket Kulübü’ndeki ırkçılık ve İslam düşmanlığını kamuoyuna açıklayan ilk isim olan eski Yorkshire kriket oyuncusu Azeem Rafiq, Batı’nın kirli yüzünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Avam Kamarası'nın Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi'nin oturumunda İngiltere'de kriket oynarken karşılaştığı rahatsız edici olaylardan bahseden Pakistanlı Müslüman kriket oyuncusu, henüz 15 yaşındayken yerel bir kulüpte oynadığı sırada köşeye sıkıştırılıp kendisine zorla şarap içirildiğini söyledi. 

“Bize ‘Orada, tuvaletlerin yanına oturacaksınız’, ‘Fil yıkayıcılar’ diyorlardı”

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan 30 yaşındaki Rafiq, yine kariyerinin başlarındayken soyunma odasında kendisi ve diğer Asya kökenli oyunculara hitaben "Orada, tuvaletlerin yanına oturacaksınız", "Fil yıkayıcılar" denildiğini kaydetti.

Kulüp yöneticileri hiçbir müdahalede bulunmadı

Karşı karşıya kaldığı kötü muameleler sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadığını, bu yüzden de ilaç kullanmaya başladığını ifade eden Rafiq, kulüp yöneticilerinin her şey gözlerinin önünde olmasına rağmen hiçbir müdahalede bulunmadıklarını belirtti.

Âdetli kadınla seks yaptıktan sonra kanını seccadeye silmişlerdi

Geçtiğimiz günlerde Asyalı eski bir Yorkshire oyuncusu da 2000'li yılların başında kulüpte oynadığı sırada bir takım arkadaşının kendisinin kafasına işediğini, bir başka olayda da takımın kıdemli oyuncularının regl döneminde bir kadınla seks yaptıktan sonra ortalığa bulaşan pisliği temizlemek için Müslüman bir oyuncunun seccadesini kullandıklarını ifade etmişti.

 

 

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