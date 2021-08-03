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Gündem Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'ten "HelpTurkey" isyanı: Yazık size
Gündem

Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'ten "HelpTurkey" isyanı: Yazık size

Türkiye'yi aciz göstermek amacıyla başlatılan sözde yardım kampanyasına Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'dan tepki geldi. Miles, "PKK'yı destekleyen Avrupa ve Amerika, ormanları yakarak Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan PKK ve siz halen 'Help Turkey' diyerek PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz. Yazık size!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 11:02:00 -
Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'ten "HelpTurkey" isyanı: Yazık size

Ege ve Akdeniz'de ciğerlerimizi yakan orman yangınları sürüyor. Tüm Türkiye büyük bir birliktelikle bunu yapan hainlere inat cansiperane bir mücadele sergiliyor. Devletimiz tüm araçları ve ekipleri ile 7/24 çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı ortadayken, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli grup, orman yangınlarını üstlendiğini ilan etmişken bir anda sosyal medyada bir yardım çağrısı dönmeye başladı.

Türkiye'yi aciz göstermek için başlatılan sözde yardım kampanyasının akabinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu işin yurt dışından ve tek merkezden organize edildiğini 'ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatıldığını' belirtti.

Buna rağmen sözde kampanyaya destek verenlere ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles'tan ikaz geldi. Miles, "PKK'yı destekleyen Avrupa ve Amerika ormanları yakarak Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan PKK ve siz halen 'HelpTurkey' diyerek PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz. Yazık size" diyerek paylaşımda bulundu.

Sizce de Miles haklı değil mi? Bunca dezenformasyona rağmen bugüne dek yüzlerce manipülasyonuna şahit olduğumuz halde niçin sosyal medyadaki bazı şeyleri hiç sorgulamadan paylaşıyoruz? Felaketlerin, saldırıların hepsi kötü ancak bu bilgi kirliliği ve doğuracağı sonuçların vahameti gerçekten çok acı!

Ülkemiz üzerinde oyun

Güzel ülkemiz üzerinden oyun kuran, ormanlarımızı canlılarımızı katleden, birliğimizi dirliğimizi bölmeye çalışan, gücümüz karşısında kuduran her kim olursa olsun... PKK'nın uzantısı, ismi ateşin değil onun bunun çocukları olan yapılanmanın Allah belasını versin!

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Yorumlar

bizim içimizdeki Haçlı köpekleri ni herkes görüyor

içimizdeki satılık Haçlı köpekleri Türkiye için yardım istemiyor lar kendi leri bu ateşi yaktık sizde harlayın diye yardım dilenmesi normal onlar alışmış başkaların dan medet ummaya başkalarına köpeklik hainlik yapmaya
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mfş

Müslüman ve şarkıcı pfff
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