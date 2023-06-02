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Gündem Müslüman öğrencilerin başarısı! Ankara Üniversitesi'nde İslami değerlerin alaya alındığı 'İnek Bayramı' iptal edildi!
Gündem

Müslüman öğrencilerin başarısı! Ankara Üniversitesi'nde İslami değerlerin alaya alındığı 'İnek Bayramı' iptal edildi!

Yeniakit Publisher
2023-06-02 16:58:00 - 2023-06-02 17:01:20

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri tarafından İslami değerlerin alaşağı edildiği İnek Bayramı etkinliği bu yıl 'can güvenliği' gerekçe gösterilerek iptal edildi. Geçtiğimiz yıl aynı üniversitedeki Müslüman öğrenciler İnek Bayramı etkinliğini basarak tepki göstermişti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri her yıl mayıs ayında İslami değerlerin alaya alındığı, sarık ve cübbe ile Müslümanların alaşağı edildiği İnek Bayramı etkinliği yapıyor.

Mülkiye adıyla bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin gelenekselleşmiş olan İnek Bayramı, bu yıl öğrencilerin can güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçe gösterilerek iptal edildi.

'Can güvenliğimiz yok' denildi

Festival Komitesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Akademik takvimde 11-12 Mayıs tarihlerinde yer alan İnek Bayramı'nın yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle 15-16 Haziran tarihlerinde yapılması planlanmıştı. Üniversite yönetiminin İnek Bayramı festival üzerindeki yıllardır süregelen sistematik baskı ve tehditleri tüllabın can güvenliğinin sağlanamayacağı noktaya gelmiştir. Bu sebeple İnek Bayramı'nın tüm bileşenlerinin ortak kararıyla belirtilen tarihlerde yapılacak olan İnek Bayramı iptal edilmiştir" denildi.

Müslüman öğrencilerin tepkisini çekmişti

Geçtiğimiz yıl bir öğrenci grubu "İnek Bayramı" adı altında cübbe-sarık giyerek İslami değerlerle dalga geçmişti. Durumdan rahatsız olan, fakültedeki Müslüman öğrenciler etkinliği basmıştı.


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